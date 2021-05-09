Изменяющиеся при варке макароны создали в Китае

Новинка позволит сэкономить объем при транспортировке.



Ханьчжоу. КНР. Китайские специалисты разработали макароны, принимающие форму только после тепловой обработки. Как сообщает со ссылкой на Science Advances телеканал «МИР 24», новинку представили в Университете провинции Чжэцзян.

Благодаря нанесенным на поверхность пластин из теста бороздкам, в кастрюле с кипятком макароны изгибаются в трубочки, спирали и другие традиционные для этих изделий формы.

Основное достоинство «плоских» макарон – экономия на упаковке и транспортировке. По данным экспертов, из-за отсутствия воздуха размер пачки можно уменьшить на 60%. Вкус изделий при этом не изменится.