Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Первый удмуртский крематорий Лонгрид Молоко как норма жизни Лонгрид Альтернативный Ижевск Лонгрид

Изменяющиеся при варке макароны создали в Китае

15:31, 09 мая, 2021
Евгений Кандаков
Изменяющиеся при варке макароны создали в Китае
15:31, 09 мая, 2021
Евгений Кандаков
131
0
#Китай\n#китайцы\n#изобретения\n#еда\n#продукты питания
Фото: pixabay.com
131
0

Новинка позволит сэкономить объем при транспортировке.

Ханьчжоу. КНР. Китайские специалисты разработали макароны, принимающие форму только после тепловой обработки. Как сообщает со ссылкой на Science Advances телеканал «МИР 24», новинку представили в Университете провинции Чжэцзян.

Благодаря нанесенным на поверхность пластин из теста бороздкам, в кастрюле с кипятком макароны изгибаются в трубочки, спирали и другие традиционные для этих изделий формы.

Основное достоинство «плоских» макарон – экономия на упаковке и транспортировке. По данным экспертов, из-за отсутствия воздуха размер пачки можно уменьшить на 60%. Вкус изделий при этом не изменится.

15:31, 09 мая, 2021
Евгений Кандаков
131
0
#Китай\n#китайцы\n#изобретения\n#еда\n#продукты питания