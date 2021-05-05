Президент Беларуси разжаловал более 80 военных

Силовиков лишили званий за участие в протестных акциях.

Минск. Беларусь. Александр Лукашено подписал указ в отношении дискредитировавших себя сотрудников силовых ведомств. Воинских и специальных званий лишены более 80 офицеров. Об этом сообщило белорусское государственное информагентство БелТА.

Своих должностей и званий силовики лишились за дискредитирующие поступки во время обострения политической ситуации в стране.

Отдельные служащие участвовали в несанкционированных политических акциях, выкладывали в интернет экстремистские материалы и призывы к беспорядкам. Некоторые публиковали личные данные своих коллег и других госслужащих, выступая с угрозами в их адрес.

В числе разжалованных и те, кто публично отказывались выполнять служебные обязанности, срывали погоны и выбрасывали удостоверения.

Также в отношении ряда бывших офицеров заведены уголовные дела по обвинениям в подготовке терактов.