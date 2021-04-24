Больше 750 фур стоят на границе России и Казахстана

Причиной стало ужесточение контрольных мер.

Казахстан. На границе России и Казахстана встали более 750 фур. Об этом пишет РБК.

Вблизи контрольно-пропускного пункта «Сырым» не могут проехать 350 грузовиков. Свыше 400 большегрузов, которым нужно попасть в Казахстан, стоят около КПП «Маштакова».

Сообщается, что ситуация возникла из-за ужесточения контроля со стороны России. ФСБ требует оставлять технологический проход в грузовиках для выявления запрещенных к провозу товаров. Если прохода нет, фуры разгружают для тщательной проверки.