Подлодки флота Германии оснастили российскими устройствами

Тревогу подняла газета Bild am Sonntag.



Берлин. Германия. На субмаринах Военно-морского флота ФРГ установлены навигационные устройства российской разработки. Об этом пишет RT со ссылкой на Bild am Sonntag.

По данным издания, устройства изготовлены основанной в 1990 году в Санкт-Петербурге компанией «Транзас». Сотрудничество ВМФ Германии с ней началось в 2005 году, при канцлере Герхарде Шрёдере. Продукцией российской разработки оснастили тогда около 100 кораблей.

Кроме того, Германия установила устройства Transas Navi-Sailor 4000 на подлодках U35 и U36, которые эксплуатируются с 2015 и 2016 годов соответственно.