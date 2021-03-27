  • $ 75.76 ↓
  • € 89.26 ↓

Организаторы «Евровидения» не допустили Белоруссию на конкурс

10:00, 27 марта, 2021
Анна Торхова
Организаторы «Евровидения» не допустили Белоруссию на конкурс
10:00, 27 марта, 2021
Анна Торхова
227
0
#Белоруссия\n#Евровидение\n#конкурс\n#песня
Фото: pixabay.com
227
0

По их мнению, заявленная песня не соответствует правилам.

Минск. Белоруссия. Организаторы «Евровидения» не допустили Белоруссию на песенный конкурс в 2021 году. Об этом пишет Газета.ru.
Совместно с Европейским вещательным союзом они посчитали, что заявленная группой «Галасы ЗМеста» песня вновь не соответствует правилам конкурса, поэтому участников решили отстранить.
Поскольку Белтелерадиокомпания не представила подходящую заявку в течение срока, на 65-й песенный конкурс Белоруссия не поедет.
Первую представленную песню «Я научу тебя» организаторы отвергли, посчитав, что она ставит под сомнение неполитический характер конкурса.
Напомним, песенное состязание пройдет с 18 по 22 марат в Роттердаме. От России поедет певица Манижа. 
10:00, 27 марта, 2021
Анна Торхова
227
0
#Белоруссия\n#Евровидение\n#конкурс\n#песня