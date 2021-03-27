Организаторы «Евровидения» не допустили Белоруссию на конкурс

По их мнению, заявленная песня не соответствует правилам.

Минск. Белоруссия. Организаторы «Евровидения» не допустили Белоруссию на песенный конкурс в 2021 году. Об этом пишет Газета.ru

Совместно с Европейским вещательным союзом они посчитали, что заявленная группой «Галасы ЗМеста» песня вновь не соответствует правилам конкурса, поэтому участников решили отстранить.

Поскольку Белтелерадиокомпания не представила подходящую заявку в течение срока, на 65-й песенный конкурс Белоруссия не поедет.

Первую представленную песню «Я научу тебя» организаторы отвергли, посчитав, что она ставит под сомнение неполитический характер конкурса.

Напомним, песенное состязание пройдет с 18 по 22 марат в Роттердаме. От России поедет певица Манижа.