На острове Бали появятся 3 «зеленые зоны» для туристов

Местных жителей в них привьют от коронавируса за счет бюджета.



Денпасар. Индонезия. Власти индонезийского острова Бали выделили 3 территории, на которых будут принимать отдыхающих из-за рубежа. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на портал Сoconuts.

Как рассказал губернатор острова Ваян Костер, «зелеными зонами» для туристов станут курортные регионы Убуд, Санур и Нуса-Дуа. Создание таких территорий является частью новой стратегии «COVID-19 safe travel», которая подразумевает вакцинацию всех, кто живет и работает по соседству с иностранцами, добавил чиновник. В частности, в Убуде будут привиты более 50 тыс. человек, более 60 тыс. - в Нуса-Дуа и почти 27 тыс. человек - в Сануре.

Наличие данной стратегии говорит о планах властей Индонезии в скором времени начать принимать иностранных гостей, отмечает издание.

В то же время губернатор не сообщил, когда именно страна откроет границы. С 2020 года въезд в Индонезию в целом и на Бали в частности закрыт. Правда, с 9 февраля в страну начали пускать лиц нескольких категорий (дипломаты, граждане с разрешением на временное пребывание, обладатели виз, выданных для осуществления деловых поездок и инвестиционных программ). Они должны иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус, а по прибытии проходят пятидневный карантин, сдав за это время 2 дополнительных теста за свой счет.