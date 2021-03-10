В Греции пообещали начать принимать россиян с 14 мая

От въезжающих потребуется пройти вакцинацию и тест на коронавирус.



Афины. Греция. С 14 мая Греция может открыть границы для зарубежных туристов. Об этом заявил министр туризма страны Харис Теохарис, пишет Газета.ру со ссылкой на Афинское агентство новостей АМНА.

По словам министра, речь идет об отдыхающих не только из стран ЕС, но также России, Белоруссии и Украины.

Впрочем, туристов из Евросоюза могут начать пускать уже в апреле. Такое же исключение может быть сделано для стран, которые активно проводят вакцинацию, например, Израиля, добавил министр.

Также Теохарис предупредил, что гости должны будут привиты от коронавируса, иметь антитела или отрицательный результат теста на COVID-19.