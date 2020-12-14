В Японии впервые разрешили продавать генно-модифицированные продукты

Речь идет о томатах, понижающих давление.



Токио. Япония. Власти Японии сняли запрет на продажу в стране генно-модифицированных помидоров. Соответствующее решение приняла экспертная комиссия министерства здравоохранения, труда и благосостояния, пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Помидоры, о которых идет речь, получили благодаря генной инженерии уникальное свойство – они понижают кровяное давление. Эффект достигнут за счет увеличения содержания ряда аминокислот. При этом овощи не содержат «лишних» генов, нехарактерных для обычных томатов, заявили в комиссии ведомства.

Кстати, это первый случай, когда в Стране восходящего солнца разрешают продажу генно-модифицированных организмов. В 2019 году местные власти приняли закон, допускающий реализацию продуктов питания из ГМО, если их одобрит специальная комиссия Минздрава.