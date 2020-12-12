На Украине отключился первый энергоблок Ровенской АЭС

Радиационное состояние находится в пределах норм, отметили в национальной компании «Энергоатом».

Киев. Украина. Первый энергоблок Ровенской атомной электростанции на Украине отключился от сети из-за срабатывания защиты, причины отключения выясняются. Об этом в субботу, 12 декабря, сообщил RT

«12 декабря в 01:43 (02:43 по московскому времени) энергоблок №1 Ровенской АЭС был отключён от сети. Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было», — отметили в пресс-службе Энергоатома.

В ведомстве подчеркнули, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС и прилегающей территории «не изменялось и находится в пределах действующих норм».

Отметим, что в начале декабря министерство энергетики Белоруссии заявило, что реактор первого энергоблока Белорусской АЭС планово остановили.