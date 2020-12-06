Прибывшую на Землю капсулу с грунтом астероида Рюгу нашли в Австралии

Груз доставил японский межпланетный зонд «Хаябуса-2».

Канберра. Австралия. На юге Австралии японские поисковики нашли капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу, которую в субботу на Землю сбросил межпланетный зонд «Хаябуса-2». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой японского агентства аэрокосмических исследований.

В поисках задействовали вертолёт и специальные технические средства. Операция длилась более часа. Посадку капсулы с грунтом зафиксировали около 21:05 по московскому времени в штате Южная Австралия.

Японский зонд взял образцы реголита с астероида Рюгу во время двух посадок на его поверхность в 2019 году. Объект находится на расстоянии 340 млн километров от Земли. Следующей целью аппарата «Хаябуса-2» станет астероид 1998 KY26. Грунт с него планируется забрать в 2031 году.