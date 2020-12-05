В Кении началась операция по спасению жирафов с затопленного острова

Животным угрожает гибель.

Кения. Защитники природы спасли одного из 8 жирафов, которые оказались на затопленном ливнями острове Лонгичаро. Об этом пишет МИР24

Спасатели построили лодку из бочек и стали, чтобы перевезти первое животное вниз по реке, кишащей крокодилами. После они совершат еще несколько рейсов, чтобы помочь всем жирафам.

На островке остаются две маленькие самки – Сьюзен и Пасака, их перевезут на этой неделе. Четырех взрослых самок - Нкарикони, Налангу, Авала, Насиеку и одного самца Лбарнноти перевезут в начале 2021 года.

Отметим, Нубийский жираф является исчезающим подвидом Северного жирафа. Сегодня в Африке их осталось менее 3 тыс, а в Кении – около 800.