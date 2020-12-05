  • $ 74.25 ↓
  • € 90.26 ↓

В Кении началась операция по спасению жирафов с затопленного острова

10:00, 05 декабря, 2020
Анна Торхова
В Кении началась операция по спасению жирафов с затопленного острова
10:00, 05 декабря, 2020
Анна Торхова
189
0
#Кения\n#жираф\n#животные\n#спасение
Фото: pixabay.com
189
0

Животным угрожает гибель.

Кения. Защитники природы спасли одного из 8 жирафов, которые оказались на затопленном ливнями острове Лонгичаро. Об этом пишет МИР24.
Спасатели построили лодку из бочек и стали, чтобы перевезти первое животное вниз по реке, кишащей крокодилами. После они совершат еще несколько рейсов, чтобы помочь всем жирафам.
На островке остаются две маленькие самки – Сьюзен и Пасака, их перевезут на этой неделе. Четырех взрослых самок - Нкарикони, Налангу, Авала, Насиеку и одного самца Лбарнноти перевезут в начале 2021 года.
Отметим, Нубийский жираф является исчезающим подвидом Северного жирафа. Сегодня в Африке их осталось менее 3 тыс, а в Кении – около 800.
10:00, 05 декабря, 2020
Анна Торхова
189
0
#Кения\n#жираф\n#животные\n#спасение