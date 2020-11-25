Меган Маркл призналась в потере второго ребенка от принца Гарри

Выкидыш случился в июле 2020 года.



Лос-Анджелес. США. Вторая беременность Меган Маркл, супруги британского принца Гарри, завершилась потерей плода. Об этом герцогиня Сассекская рассказала в собственной статье для газеты The New York Times, сообщает телеканал «МИР 24».

По словам Маркл, выкидыш случился в июле 2020 года. Вместе с Гарри она очень переживала по этому поводу. «Эта боль останется с нами», написала Меган.

Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл в мае 2018 года в Великобритании. Год спустя у пары родился сын Арчи (полное имя – Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор). Он является седьмым в очереди претендентов на корону Великобритании. Весной 2020 года супруги переехали в США, отказавшись перед этим от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи.

О том, что Меган Маркл забеременела второй раз, британские СМИ сообщали в ноябре 2019 года.