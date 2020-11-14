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Ученые назвали продукт, защищающий от слабоумия

14:00, 14 ноября, 2020
Анна Торхова
Ученые назвали продукт, защищающий от слабоумия
14:00, 14 ноября, 2020
Анна Торхова
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#Греция\n#исследования\n#ученые
Фото: pixabay.com
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Исследователи выявили полезные свойства в оливковом масле.

Салоники. Греция. Ученые университета Аристотеля в Салониках и Греческой ассоциации болезни Альцгеймера и связанных с ней расстройств выявили продукт, способный улучшить когнитивные функции мозга. Об этом пишут «Известия».

Исследователи считают, что в ежедневный рацион нужно добавить оливковое масло.

В течение года они наблюдали за 3 группами людей. Первая питалась здоровой средиземноморской пищей, вторая добавляла в пищу 50 мл оливкового масла первого отжима в день, третья группа употребляла оливковое масло с умеренным содержанием полифенолов.

В результате оказалось, что у двух последних групп улучшились маркеры Альцгеймера, в отличие от первой группы, где показатели не изменились.

Ученые пришли к выводу, что оливковое масло с высоким содержанием полифенолов может стать терапевтическим средством для пожилых людей, у которых наблюдаются легкие когнитивные нарушения, предшествующие болезни Альцгеймера.

14:00, 14 ноября, 2020
Анна Торхова
2
0
#Греция\n#исследования\n#ученые