Считавшихся вымершими певчих собак вновь обнаружили в Индонезии

Свое название они получили за умение красиво и мелодично выть.



Джакарта. Индонезия. Зоологи обнаружили в одном из горных районов Индонезии стаю новогвинейских певчих собак. Этот подвид считался вымершим в дикой природе, сообщает телеканал «МИР24».

В течение полувека певчих собак ни разу не видели в естественной среде обитания. Около 200 особей содержится в различных зоопарках.

Животные получили свое название благодаря умению издавать мелодичный вой, похожий на «пение» горбатых китов или даже птиц.

Певчих собак относят к виду Canis lupus, как домашних псов и их дикого родственника волка. В то же время вновь найденные в природе хищники обладают генетическими особенностями, которых нет у их собратьев. В частности, гибкий позвоночник позволяет им лазать и прыгать, как кошкам. Специалисты не исключают родство новогвинейских певчих собак с австралийскими динго.

Добавим, на нескольких животных зоологи надели GPS-ошейники, чтобы подробнее изучить их образ жизни.