Главного кота британского МИДа отправили на заслуженный отдых

Теперь он будет ловить мышей в деревне.



Лондон. Великобритания. Главный мышелов министерства иностранных дел Великобритании, кот по кличке Палмерстон, ушел на пенсию. В дипломатическом ведомстве он прослужил больше 4 лет, пишут «Известия» со ссылкой на Twitter британского МИДа.

В министерстве рассказали, что на время карантина, введенного из-за коронавируса, один из сотрудников взял кота к себе в частный дом. Палмерстону так понравилась жизнь в сельской местности, что он принял решение оставить государственную службу. Ранее кот официально считался главным мышеловом ведомства.

Окончательно в деревню Палмерстон переедет в конце августа. Кто станет его преемником на ответственной должности, пока неизвестно.

В 2018 году Палмерстон повздорил со своим «коллегой», главным мышеловом резиденции премьер-министра Великобритании котом Ларри. Поскольку Ларри потерял в драке ошейник, Палмерстона объявили победителем.