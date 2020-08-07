  • $ 73.04 ↓
  • € 86.62 ↓

Главного кота британского МИДа отправили на заслуженный отдых

16:47, 07 августа, 2020
Евгений Кандаков
Главного кота британского МИДа отправили на заслуженный отдых
16:47, 07 августа, 2020
Евгений Кандаков
145
0
#МИД\n#животные\n#пенсионеры\n#коты\n#Великобритания\n#Лондон\n#мыши\n#госслужащие
Фото: twitter.com/SMcDonaldFCO
145
0

Теперь он будет ловить мышей в деревне.

Лондон. Великобритания. Главный мышелов министерства иностранных дел Великобритании, кот по кличке Палмерстон, ушел на пенсию. В дипломатическом ведомстве он прослужил больше 4 лет, пишут «Известия» со ссылкой на Twitter британского МИДа.

В министерстве рассказали, что на время карантина, введенного из-за коронавируса, один из сотрудников взял кота к себе в частный дом. Палмерстону так понравилась жизнь в сельской местности, что он принял решение оставить государственную службу. Ранее кот официально считался главным мышеловом ведомства.

Окончательно в деревню Палмерстон переедет в конце августа. Кто станет его преемником на ответственной должности, пока неизвестно.

В 2018 году Палмерстон повздорил со своим «коллегой», главным мышеловом резиденции премьер-министра Великобритании котом Ларри. Поскольку Ларри потерял в драке ошейник, Палмерстона объявили победителем.

16:47, 07 августа, 2020
Евгений Кандаков
145
0
#МИД\n#животные\n#пенсионеры\n#коты\n#Великобритания\n#Лондон\n#мыши\n#госслужащие

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Какая ты кошка?

17:54

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Ижевска поделились в соцсетях фото и видео грозовой тучи

16:50, 01 августа, 2020
5585

Удмуртская фигуристка Алина Загитова вошла в топ-5 самых красивых девушек России

3327
16:45, 03 августа, 2020

Двухлетняя девочка в Ижевске погибла, уронив на себя подставку с телевизором

2371
15:15, 04 августа, 2020

Итоги дня: мнение гособвинителя по делу Александра Соловьева, отказ властей Сарапула от «мировой» с ГЭКом и прогноз погоды

2219
18:00, 31 июля, 2020

Деревянные талисманы сельских спортивных игр появились в Удмуртии

2142
08:30, 03 августа, 2020

Своих не бросаем: об эвакуации граждан России из-за рубежа в период пандемии COVID-19 сняли документальный фильм

16:42, 31 июля, 2020
2303

На Алтае обнаружили тела четырех человек на турбазе

2176
10:45, 01 августа, 2020

Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве останется на нынешнем уровне

1897
18:13, 31 июля, 2020

Два медведя насмерть загрызли 11-летнего мальчика в Сочи

1396
13:45, 05 августа, 2020

В Кремле объяснили, куда направлялись задержанные в Белоруссии россияне

1337
15:26, 31 июля, 2020

Троих пропавших моряков нашли по надписи SOS на песке

16:10, 04 августа, 2020
2198

Арабский опыт: Медведев предложил ввести ответственность работодателя за мигранта

1621
17:59, 03 августа, 2020

Полиция Украины ликвидировала угонщика, захватившего заложника

1452
10:55, 01 августа, 2020

Тегеран подтвердил готовность выплатить компенсации Киеву за сбитый украинский «Боинг»

1171
10:35, 31 июля, 2020

В Китае состоялся официальный запуск навигационной системы Beidou-3

1161
11:11, 31 июля, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
4240

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
4648

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
5191

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
4793

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
4941

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
11498

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
9858

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
7457

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
14567

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
12983

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
12986

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
19884