NASA: к Земле летят 3 астероида

Первый из них, диаметром в 170 метров, приблизится к нашей планете 24 июля.



Вашингтон. США. Земле в ближайшее время грозит встреча сразу с 3 астероидами. Об этом предупредили ученые NASA, сообщает телеканал «МИР».

Первый из них приблизится к нашей планете на расстояние 5 млн километров 24 июля. Астероид считается потенциально опасным, его диаметр составляет порядка 170 метров, название объекта - 2020 ND. Впрочем, по расчетам астрономов, он должен пролететь мимо Земли.

А 26 июля на таком же или чуть меньшем расстоянии от нашей планеты окажутся еще два астероида. Их названия - 2016 DY30 и ME3 2020. Оба небесных тела движутся с очень высокой скоростью: первое - около 54 000 км/ч, второе - 16 000 км/ч. Однако они тоже не представляют опасности, считают ученые.