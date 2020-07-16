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На границе Армении и Азербайджана продолжились вооруженные столкновения

10:34, 16 июля, 2020
Евгений Кандаков
На границе Армении и Азербайджана продолжились вооруженные столкновения
10:34, 16 июля, 2020
Евгений Кандаков
89
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#конфликт\n#Армения\n#военные\n#обстрел\n#Азербайджан
Фото: pixabay.com
89
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Стороны обвиняют друг друга в провокациях.

Товуз. Азербайджан. Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией вновь обострился. На товузском направлении границы между странами возобновились бои, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

По данным Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении атаковали позиции азербайджанской армии на границе. Из крупнокалиберного оружия и минометов обстреляны села Агдам, Вахидли и Дондар Гушчу.

В министерстве обороны Армении, напротив, утверждают, что азербайджанские военные открыли огонь по селам Айгепар и Мовсес.

Столкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. Обе стороны обвиняют в случившемся друг друга. По словам посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль-оглы, провокации и взаимные обстрелы могут в итоге привести к новой масштабной войне из-за Нагорного Карабаха.

Тем временем Турция заявила о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией и пообещала военную помощь.

10:34, 16 июля, 2020
Евгений Кандаков
89
0
#конфликт\n#Армения\n#военные\n#обстрел\n#Азербайджан

 

 

 


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