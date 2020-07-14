Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии

На пути бронетранспортера был заложен фугас.

Эриха. Сирия. Террористы взорвали фугас на пути следования совместного российско-турецкого патруля в Сирии. Как сообщает «Интерфакс», атака была предпринята утром 14 июля на трассе М4 в районе населенного пункта Эриха в южной части идлибской зоны деэскалации.

По данным Центра примирения враждующих сторон в Сирии, в результате был поврежден бронетранспортер российской военной полиции и бронеавтомобиль турецких вооруженных сил. Ранены трое российских и несколько турецких военных. У наших военнослужащих ранения легкие, угрозы жизни нет. Сейчас им оказывают медпомощь на авиабазе Хмеймим.

Напомним, российские и турецкие военные совместно патрулируют трассу М-4 в Сирии с марта 2020 года. Дорога соединяет порт Латакия с иракской границей. Боевики атакуют российско-турецкие патрули на трассе М-4 в этом году уже 20-й раз.