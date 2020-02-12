Багдад второй раз с начала века засыпало снегом

Жители выложили в соцсетях фотографии заснеженных улиц, машин и пальм.



Багдад. Ирак. В столицу Ирака прошел снегопад. Погодный «сюрприз» стал вторым с начала XXI столетия, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ближневосточные СМИ.

Отмечается, что последний раз снежинки кружились над Багдадом в 2008 году. А вообще в Ираке снег привычен лишь для жителей гористых районов севера страны.

Багдадцы выложили в соцсетях огромное количество фотографий необычного для них природного явления.

Добавим, среднесуточная температура в Багдаде в феврале - около 16 градусов по Цельсию. 11 февраля в столице Ирака столбики термометров опустились до отметки +3.

Между тем в соседнем Иране из-за снегопадов погибли 7 человек. Из них 5 - в результате схода оползня, двое - из-за обрушения кровли.