В США открылась вакансия «обнимателя» поросят

Работа заключается в помощи поросятам «социализироваться».

США. Американский приют в штате Южная Королина открыл вакансию для волонтёров, которые займутся «социализацией» поросят. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на издание Daily Mail.

В обязанности входят объятия с животными, почёсывание, кормление печеньем. Владельцы приюта считают, что это поможет поросятам быстрее привыкнуть к людям и подготовиться к знакомству с будущим хозяином.

Пользователи соцсетей уже оценили новую вакансию, а некоторые даже готовы провести отпуск за такой работой.