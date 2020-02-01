Япония может сбросить в море более 1 млн тонн радиоактивной жидкости с АЭС Фукусима

Резервуаров хватит лишь до лета 2022 года.

Япония. Япония в ближайшее время может сбросить в море 1,2 млн тонн радиоактивной воды, которая образовалась в результате работы АЭС Фукусима. Об этом пишет Российская Газета.

Причина в том, что хранение воды в резервуарах больше не представляется возможным. Они смогут работать лишь до лета 2022 года.

Сегодня вопрос утилизации и захоронения воды с АЭС Фукусима остается одной из главных проблем. Ранее часть образовавшейся воды использовалась для охлаждения поврежденных реакторов, часть ушла в подземные воды.

Компания-оператор утверждает, что после выброса все 62 элемента можно будет удалить из воды посредством технологий очищения. Исключение – тритий, который останется после очистки, но который не принесет вреда здоровью.