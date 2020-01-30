Подобное подобным: в Америке против насекомого-вредителя применили генетическое оружие

Ранее новое средство успешно испытали в тепличных условиях.



Нью-Йорк. США. Новый метод борьбы с капустной молью испытали в полевых условиях ученые из Корнеллского университета штата Нью-Йорк. Исследователи выпустили в естественную среду генетически модифицированных самцов этого вида, сообщает телеканал «Мир» со ссылкой на РИА «Новости».

Данное насекомое (лат. название Plutella xylostella) является опасным вредителем, наносящим большой ущерб сельскому хозяйству. Его гусеницы пожирают капусту и другие культурные растения семейства крестоцветных.

Исследователи внедрили в организм самцов капустной моли особый ген, препятствующий выживанию женских особей гусениц. Это может привести к полному исчезновению вредителей в природе несколько поколений спустя.

Ранее новый метод испытали в теплицах. В дальнейшем подобный эксперимент планируют провести над малярийными комарами.