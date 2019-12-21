Дональд Трамп официально объявил о создании космических войск США

В них могут войти до 6000 человек.

Вашингтон. США. Президент США Дональд Трамп подписал закон об учреждении американских космических сил. Как сообщил «Собеседник» со ссылкой на СNN, на этот род войск выделят 40 млн долларов.

Образование нового рода войск утвердили в рамках подписанного Трампом оборонного бюджета на 2020 год. Командующим новых войск назначен генерал Джон Реймонд, в подчинении которого находятся 16 000 военнослужащих и гражданских. По предварительным данным, из них в космические силы перейдут от пяти до шести тысяч человек.

Предполагается, что космические силы разместятся на шести базах, в частности в штатах Колорадо, Алабама и Калифорния.

Отметим, что это первый факт создания в США нового рода войск начиная с 1947 года, когда появились американские военно-воздушные силы.