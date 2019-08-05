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NASA опубликовало фото начала слияния двух галактик

19:00, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
NASA опубликовало фото начала слияния двух галактик
19:00, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
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#космос\n#фотография\n#NASA
Фото: ESA/Hubble & NASA, A. Evans
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Подобный исход ждет и Млечный Путь.

США. NASA опубликовало фотографии двух галактик, которые начали процесс слияния. Снимки появились на сайте орбитальной обсерватории «Хаббл», пишет портал «360».

Спиральные галактики столкнулись в созвездии Овна. Они уже начали обмениваться материей и газовыми облаками. В итоге они образуют новую галактику. Отмечается, что процесс слияния не приведет ни к каким катастрофам.

Такую же судьбу ждет и Млечный Путь, который должен столкнуться с галактикой Андромеды через 4,5 млрд лет. После их слияния образуется Млекомеда. Опубликованные сейчас снимки и собранные данные помогут ученым понять, что именно ждет нашу галактику в будущем.   

19:00, 05 августа, 2019
Дарья Снидкова
117
0
#космос\n#фотография\n#NASA

 

 

 


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