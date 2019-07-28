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Израиль испытал комплекс, способный сбивать ракеты в космосе

16:54, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Израиль испытал комплекс, способный сбивать ракеты в космосе
16:54, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
213
0
#оружие\n#космос\n#США\n#ПРО\n#Израиль\n#ракеты
Фото: pixabay.com
213
0

Испытания прошли на Аляске.

Израиль. Израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны «Хец-3». Как передаёт РИА Новости, система вооружения настроена на перехват целей за пределами земной атмосферы.  

Отмечается, что «Хец-3» («Стрела-3») разрабатывается обеими странами для усиления «верхнего эшелона» израильской ПРО, которая должна эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз.

«Лётные испытания... успешно продемонстрировали возможности по перехвату высотных экзоатмосферных целей... Испытания проводились на Аляске с тем, чтобы проверить возможности, которые невозможно протестировать в Израиле», — сказано в пресс-релизе.

Глава правительства и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что успех испытаний «превзошел то, что можно вообразить».

«Сегодня у Израиля есть возможности противостоять баллистическим ракетам, которые могут быть выпущены по нам из Ирана или откуда бы то ни было еще. Это колоссальное достижение с точки зрения безопасности нашего государства», — добавил Нетаньяху.

16:54, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
213
0
#оружие\n#космос\n#США\n#ПРО\n#Израиль\n#ракеты

 

 

 


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