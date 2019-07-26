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В Иране испытали баллистическую ракету

09:20, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
В Иране испытали баллистическую ракету
09:20, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#безопасность\n#ООН\n#США\n#Иран\n#ракеты
Фото: pixabay.com
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Она пролетела тысячу километров.

Иран. В ночь на 25 июля Иран испытал баллистическую ракету средней дальности. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN, ракета пролетела 1000 километров.

«Хотя ракета Shabaab-3 не представляла угрозы судоходству или базам США, по оценкам разведки, эти испытания являются частью усилий Ирана по улучшению дальности и точности пусков», — сообщила в Twitter обозреватель телеканала Барбара Стар.

Отмечается, что при этом власти Ирана не сообщали о ракетных испытаниях.

Напомним, что ракетная программа Ирана является предметом разногласий в международном сообществе. США и ряд других стран трактуют резолюцию Совбеза ООН 2231 таким образом, что она запрещает Ирану ракетные пуски. Россия обращает внимание на то, что точная формулировка содержит лишь соответствующий призыв. МИД Ирана подчёркивал, что ракетные пуски не нарушают эту резолюцию.

09:20, 26 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
275
0
#безопасность\n#ООН\n#США\n#Иран\n#ракеты

 

 

 


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