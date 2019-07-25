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Из-за аномальной жары в Европе остановили реакторы АЭС

09:27, 25 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Из-за аномальной жары в Европе остановили реакторы АЭС
09:27, 25 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
457
0
#Европа\n#жара\n#электричество\n#климат\n#АЭС
Фото: pixabay.com
457
0

Цены на электричество подскочили до пятимесячного максимума.

Франция. Экстремальная жара, установившаяся в европейских странах привела к остановке реакторов ряда атомных станций. Как сообщают «Известия» со ссылкой на Bloomberg, также жара спровоцировала лесные пожары и падение уровня рек.

Из-за погоды французской компании Electricite de France, которая генерирует около 3/4 электроэнергии для страны и управляет 59 энергоблоками АЭС, пришлось уменьшить выработку. Остановлены два реактора, а в ближайшее время планируется наполовину снизить мощность ещё двух из-за того, что вода в реках нагрелась настолько, что уж не может охлаждать станцию.

Это привело к тому, что цены на электричество подскочили до пятимесячного максимума. В свою очередь в Electricite de France заявили, что подготовят атомные станции к работе в условиях более сильной жары в ближайшие десятилетия на фоне меняющегося климата.

Ранее в июле сообщалось, что в России в ближайшие пять лет также может установиться экстремально жаркая погода. Однако к глобальной катастрофе это точно не приведет.

09:27, 25 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
457
0
#Европа\n#жара\n#электричество\n#климат\n#АЭС

 

 

 


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