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Япония объявила о намерении демонтировать вторую АЭС в Фукусиме

17:25, 24 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
Япония объявила о намерении демонтировать вторую АЭС в Фукусиме
17:25, 24 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
534
0
#экология\n#Япония\n#авария\n#цунами\n#АЭС
Фото: wikimedia.org
534
0

Полная ликвидация аварии займёт около 40 лет.

Япония. В Японии заявили о желании демонтировать АЭС «Фукусима-2» вдобавок к пострадавшей от землетрясения и цунами 2011 года станции «Фукусима-1». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информагентство Киодо.

Планы демонтажа «Фукусима-2» представили в среду, 24 июля, президентом энергетической компании TEPCO Томоаки Кобаякавой на встрече с губернатором префектуры Фукусима Масао Отибори. Демонтаж обойдётся примерно в 2,6 млрд долларов.

Отметим, что со времени трагедии 2011 года атомная электростанция не функционирует. Всего 10 реакторов в префектуре (шесть на «Фукусима-1» и четыре на «Фукусима-2») демонтируют.

Напомним, аварию на АЭС «Фукусима-1» признали крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле. После землетрясения магнитудой 9,0 гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их электроснабжения, что привело к остановке системы охлаждения реакторов. Полная ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, как ожидается, займёт 40 лет.

17:25, 24 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
534
0
#экология\n#Япония\n#авария\n#цунами\n#АЭС

 

 

 


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