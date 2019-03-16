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В Румынии построили шоссе длиной в 1 метр

10:00, 16 марта, 2019
Анна Торхова
10:00, 16 марта, 2019
Анна Торхова
204
0
#дороги\n#Румыния
Фото: pixabay.com
204
0

Таким образом бизнесмен выразил свое недовольство инфраструктурой страны.

Сучава. Румыния. Самое короткое шоссе построили в румынском городе Сучава. Его длина составляет всего 1 метр, пишет «Пятый канал».

Таким образом бизнесмен Стефан Мандачи, занимавшийся строительством, пытался высказать свое недовольство слабо развитой инфраструктурой страны.

Предприниматель организовал торжественное открытие дороги и пригласил на него главу города.

Отметим, вся дорожная сеть Румынии составляет 805 км. Кроме того, Румыния входит в черный список стран по количеству ДТП.

10:00, 16 марта, 2019
Анна Торхова
204
0
#дороги\n#Румыния

 

 

 


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