Пентагон испытает запрещенные международным договором ракеты

Первые запуски пройдут в августе.

Вашингтон. США. Власти США испытают запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) крылатые ракеты. Об этом пишут «Известия».

Первые запуски планируется провести в августе 2019 года. Возможно, баллистическую ракету средней дальности развернут на Гуаме, чтобы представлять потенциальную опасность Китаю и России.

Власти США начали процедуру выхода из Договора в феврале, обвинив Москву в несоблюдении норм документа из-за ракеты 9М729, дальность которой превышает допустимые нормы. Минобороны России обвинения опровергло, продемонстрировав устройство на брифинге для военных.