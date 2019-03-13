Кодекс поведения туристов при встрече с коровами появится в Австрии

Целью документа станет обеспечение безопасности путешественников.

Вена. Австрия. В Австрии разработают кодекс поведения при встрече с коровами на высокогорных пастбищах. Как сообщают «Известия», целью документа станет обеспечение безопасности туристов.

Поводом создания акта стало судебное разбирательство над фермером, который не защитил туристку от нападения коров. Женщина гуляла с собакой по лугам в Альпах, когда она стала жертвой животных.

В кодексе появятся правила прогулок с собаками на пастбищах, рекомендации к поведению. Представят документ в апреле 2019 года.