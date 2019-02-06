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Более 50 нефтетанкеров стоят в очереди на проход через Босфор и Дарданеллы

18:30, 06 февраля, 2019
Дарья Снидкова
18:30, 06 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#нефть\n#Турция\n#Россия.
Фото: Christian Ohde/imagebroker.com/Global Look Press
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Судна перевозят порядка 41 млн баррелей российской и казахстанской нефти.

Москва. 55 нефтетанкеров стоят в очереди на проход через ключевые турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные портового оператора Tribeca Shipping.

Суда перевозят порядка 41 млн баррелей нефти, преимущественно российской и казахстанской.

Танкеры, покидающие акваторию Черного моря, ожидают 16 дней, в обратном направлении – 14 дней.  Это самое длительное время ожидания с 2014 года.

Западные СМИ связывают образование «пробки» с введенными Турцией в сентябре 2018 года новыми правилами прохода судов. Изменения предусматривают сопровождения большего числа судов буксирами. Также на судоходство повлияла плохая погода.

Босфор и Дарданеллы являются ключевыми транзитными точками для экспорта российской нефти из черноморских портов. Ежегодно через них провозят более 120 млн тонн нефти и нефтепродуктов.  

18:30, 06 февраля, 2019
Дарья Снидкова
170
0
#нефть\n#Турция\n#Россия.

 

 

 


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