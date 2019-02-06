Более 50 нефтетанкеров стоят в очереди на проход через Босфор и Дарданеллы

Судна перевозят порядка 41 млн баррелей российской и казахстанской нефти.





Москва. 55 нефтетанкеров стоят в очереди на проход через ключевые турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные портового оператора Tribeca Shipping.

Суда перевозят порядка 41 млн баррелей нефти, преимущественно российской и казахстанской.

Танкеры, покидающие акваторию Черного моря, ожидают 16 дней, в обратном направлении – 14 дней. Это самое длительное время ожидания с 2014 года.

Западные СМИ связывают образование «пробки» с введенными Турцией в сентябре 2018 года новыми правилами прохода судов. Изменения предусматривают сопровождения большего числа судов буксирами. Также на судоходство повлияла плохая погода.

Босфор и Дарданеллы являются ключевыми транзитными точками для экспорта российской нефти из черноморских портов. Ежегодно через них провозят более 120 млн тонн нефти и нефтепродуктов.