Лунный урожай: Китай успешно провел первый в истории биологический эксперимент на спутнике

Семена, доставленные на Луну, дали первые всходы.

Китай. Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» провел первый в истории успешный биологический эксперимент на Луне. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на Центральное телевидение Поднебесной.

Напомним, 3 января аппарат с земли впервые приземлился на обратной стороне спутника. На его борту находились семена рапса, картофеля, резуховидки Таля, а также дрозофилы, дрожжи и хлопчатник. Семена последнего дали первые всходы.

«Огород» разбили прямо внутри космического аппарата.

Китай не первая держава, испытывающая живые организмы в лунных условиях. Во время миссии «Аполлон-17» вместе с американскими космонавтами на спутник прилетели сумчатые мыши. Также на Луне изучали влияние радиации на сенную палочку, сухие семена жерухи, корешки зародышей бобов и яйца артемии.