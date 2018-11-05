Поклонники Майкла Джексона сочли, что его склеп пуст

Сам певец возглавляет список самых богатых усопших артистов уже шесть лет подряд.

США. Фанаты короля поп-музыки Майкла Джексона обсуждают в соцсетях видео из склепа своего кумира. Как сообщает Life.ru, видео сняла кузиной певца Латойя ещё 25 июня, в день рождения певца.

Видео с дополнительными комментариями было выложено в Youtube. По мнению автора поста, отсутствие в склепе надписи с именем Джексона может говорить о том, что там нет и его тела.

Комментарии под видео не оставляют сомнений в том, что эта теория весьма популярна среди поклонников певца. «Вы правы! Если он похоронен здесь, почему до сих пор нет надписи?», «Я верю, что он жив!», - пишут фанаты Джексона.

Среди признаков, указывающих на то, что смерть Джексона - не более чем инсценировка, его фанаты ранее называли нестыковки в различных документах, в частности отсутствие записи о кончине певца в полицейской базе данных и ошибки в свидетельстве о смерти.

Отметим, что слухи о фейковой смерти Джексона подогреваются на фоне новостей о рекордных продажах его записей. За последний год певец «заработал» 400 млн долларов: он возглавляет список самых богатых усопших артистов уже шесть лет подряд. Правами на песни поп-идола владеют EMI Music Publishing, Mijac Music и Sony.