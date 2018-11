Туристы засняли радующихся первому снегу панд в Китае

Хэйлунцзян. Китай. Туристы северо-восточной провинции Китая Хэйлунцзян засняли панд, радующихся первому снегу. Как пишет «РГ», павильон с черно-белыми обитателями стоит рядом с горнолыжным курортом Ябули.

Медведи гоняют мяч, кувыркаются в снегу, удовлетворенно грызут бамбук.

В провинцию панд Сыцзя и Юю привезли с юга страны, где снег редкое природное явления.

Playing in snow is so much fun, even for #pandas! The first sign of winter greeted a resort in northeast China's Heilongjiang Province on October 28 as a group of pandas excitedly rolled around in the newly fallen #snow.