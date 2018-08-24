Пользователи могут указать дату, когда письмо будет удалено с сервера.

Калифорния. США. Самоуничтожающиеся электронные письма появились в почте Google. Об этом пишет «Интерфакс».

Пользователи «Gmail» смогут при отправке письма указывать дату, когда оно должно быть удалено с серверов Гугл. Дата может варьироваться от одного дня до 5 лет.

Отмечается, что такие письма нельзя будет переслать и скопировать текст.

Кроме того, пользователи мобильных устройств могут исправить ошибки уже в отправленных письмах или удалить его.