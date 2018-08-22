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В Кении нашли древнейшую братскую могилу африканских племен

18:10, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
18:10, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
166
0
#общество\n#раскол\n#захоронение\n#археология\n#Кения\n#Африка
Фото: pxhere.com
166
0

Ее возраст оценили в 5 тыс. лет.

Кения. Археологи нашли древнейшее массовое захоронение африканских племен. Об этом пишет «Мир24».

Специалисты установили, что в братской могиле на берегу озера Туркан захоронены 580 человек – мужчины, женщины, дети и старики. Курган в диаметре составляет примерно 30 м.

По предположению историков, захоронение устроили ранние африканские племена, которые занимались, в основном, скотоводством. В могиле не было каких-либо ритуальных артефактов, однако тела лежали под огромными каменными столбами. Их использовали для обозначения места погребения.

Скорее всего 5 тыс. лет назад на этой территории наступила засуха и уровень воды в озере упал в два раза. Скотоводы мигрировали и столкнулись с другими племенами. Возможно, могила была местом встречи для пастухов и охотников.

Через столетия вода в озере вновь поднялась и захоронения больше не проводились.

 

18:10, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
166
0
#общество\n#раскол\n#захоронение\n#археология\n#Кения\n#Африка

 

 

 


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