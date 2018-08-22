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Ученые заявили об угрозе выживания арктических тюленей и белых медведей

15:35, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
15:35, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
461
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#животные\n#лед\n#исследования\n#климат\n#ученые
Фото: wikipedia.org
461
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Впервые деятели науки зарегистрировали хрупкость многолетнего льда к северу от Гренландии.  

Австралия. Ученые впервые зарегистрировали хрупкость льда к северу от Гренландии. Как пишут «Известия» со ссылкой на журнал Science Alert, исчезновение многовекового льда может поставить под угрозу выживание арктических тюленей и белых медведей.

Климатологи сделали такой вывод, сравнивая снимки местности со спутника. Выяснилось, что лед, который покрывал Арктику стал хрупким, мобильным и сохраняется не более года.

Ученые частично связывают миграцию льда с изменением климата и тепловых ветров, охвативших Северное полушарие в 2018 году.

 

15:35, 22 августа, 2018
Дарья Снидкова
461
0
#животные\n#лед\n#исследования\n#климат\n#ученые

 

 

 


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