Ученые заявили об угрозе выживания арктических тюленей и белых медведей

Впервые деятели науки зарегистрировали хрупкость многолетнего льда к северу от Гренландии.

Австралия. Ученые впервые зарегистрировали хрупкость льда к северу от Гренландии. Как пишут «Известия» со ссылкой на журнал Science Alert, исчезновение многовекового льда может поставить под угрозу выживание арктических тюленей и белых медведей.

Климатологи сделали такой вывод, сравнивая снимки местности со спутника. Выяснилось, что лед, который покрывал Арктику стал хрупким, мобильным и сохраняется не более года.

Ученые частично связывают миграцию льда с изменением климата и тепловых ветров, охвативших Северное полушарие в 2018 году.