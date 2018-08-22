Назван ТОП-10 самых продаваемых моделей автомобилей в мире

Первое место осталось за Toyota Corolla.

Самарская область. Тольятти. Аналитическое агентство «Автостат» назвало ТОП-10 самых продаваемых моделей автомобилей в мире по итогам первого полугодия 2018 года. Список опубликован на их официальном сайте.

Первое место остается за Toyota Corolla, 610,7 тыс. моделей которой были проданы по всему миру за первые шесть месяцев этого года.

Вторую позицию удержал Ford F-Series с 536,5 тыс. проданных единиц. Замыкает тройку лидеров Volkswagen Golf, эту модель приобрели 441,9 тыс. человек.

Четвертое и пятое место соответственно заняли Honda Civic (424,7 тыс. реализованных экземпляров) и Toyota RAV4 (408,7 тыс. штук).

На позициях пониже расположились Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo, Honda CR-V, Toyota Camry. Заключает ТОП-10 Chevrolet Silverado, за шесть месяцев на ней свой выбор остановили 323,7 тыс. жителей планеты.