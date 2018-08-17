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Белорусские пилоты облетят Землю на одномоторном винтовом самолете

12:46, 17 августа, 2018
Дарья Снидкова
12:46, 17 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#авиация\n#Белоруссия\n#Минск\n#путешествие\n#самолет
Фото: wikipedia.org
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Вылет назначен на 18 августа, вернутся мужчины 20 сентября.

Минск. Белоруссия. Два опытных пилота из Белоруссии обогнут земной шар на одномоторном винтовом самолете. Как пишет «Российская газета», на двоих у мужчин почти 4 тыс. часов налета.

Вылет запланирован на 18 августа, на родину пилоты вернутся 20 сентября.

В ходе путешествия мужчины преодолеют 28 тыс. километров пути, это около 100 часов в небе. Перелет пройдет по северному кольцу в западном направлении. Самыми опасными участками пилоты называют Атлантику, Аляску и Чукотку.

Самолет пролетит над Белоруссию, Россией, США, Канадой, Гренландией, Исландией, Шотландией, Норвегией и Швейцарией. Только на территории России пилоты поднимутся в небо больше 10 раз.

Запланирована авантюра с целью представить Белоруссию в международном сообществе авиации и, конечно, посмотреть на планету и на людей, которые ее населяют.

12:46, 17 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#авиация\n#Белоруссия\n#Минск\n#путешествие\n#самолет

 

 

 


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