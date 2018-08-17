Белорусские пилоты облетят Землю на одномоторном винтовом самолете

Вылет назначен на 18 августа, вернутся мужчины 20 сентября.

Минск. Белоруссия. Два опытных пилота из Белоруссии обогнут земной шар на одномоторном винтовом самолете. Как пишет «Российская газета», на двоих у мужчин почти 4 тыс. часов налета.

Вылет запланирован на 18 августа, на родину пилоты вернутся 20 сентября.

В ходе путешествия мужчины преодолеют 28 тыс. километров пути, это около 100 часов в небе. Перелет пройдет по северному кольцу в западном направлении. Самыми опасными участками пилоты называют Атлантику, Аляску и Чукотку.

Самолет пролетит над Белоруссию, Россией, США, Канадой, Гренландией, Исландией, Шотландией, Норвегией и Швейцарией. Только на территории России пилоты поднимутся в небо больше 10 раз.

Запланирована авантюра с целью представить Белоруссию в международном сообществе авиации и, конечно, посмотреть на планету и на людей, которые ее населяют.