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В США палеонтологи нашли скелет ранее неизвестного вида птеродактилей

11:14, 14 августа, 2018
Дарья Снидкова
11:14, 14 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#США\n#открытие\n#динозавры
Фото: wikipedia.org
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Особь летала над нынешним штатом Юта примерно 200 млн лет назад.

Юта. США. Палеонтологи в США откопали ранее неизвестный вид птеродактилей. Как пишет mir24.tv, динозавру дали название Caelestiventus hanseni.

Раскопки проходили в штате Юта. У найденного черепа полностью сохранился птичий клюв, оснащенный мешочком, как у пеликана, и четыре длинных клыка.

Жил «Целестивентус хансени» 201-210 млн лет назад. Новый вид старше пустынных птерозавров на 65 млн лет. Считается, что птеродактили вымерли 145 млн лет назад. По мнению ученых, животное умело приспосабливаться к новым климатическим условиям, что позволило им пережить массовое вымирание около 200 млн лет назад. Всего же «летающие динозавры» царили на планете примерно 160 млн лет.

Найти окаменелости летающих динозавров считается редкой удачей – их скелеты хрупкие и легко разрушаются. Кости птеродактиля сохранились, потому что молодая особь умерла в воде, опустилась на илистое дно, где пролежала до нашего времени.

11:14, 14 августа, 2018
Дарья Снидкова
270
0
#США\n#открытие\n#динозавры

 

 

 


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