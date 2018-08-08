Из-за тесного пространства в мозгу животных выделяются эндорфины.

Великобритания. Британские ученые объяснили любовь кошек к коробкам. Выяснилось, что в тесном пространстве животные чувствуют себя в безопасности, пишут «Известия».

Кроме того, когда четвероногие сидят в коробках, у них активнее выделяются эндорфины. Животные становятся менее агрессивными и чувствуют себя более расслабленно.

Специалисты также отмечают, что коробка помогает животному быстрее адаптироваться в новом доме и привыкнуть к новым хозяевам.