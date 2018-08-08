В Бельгии из-за засухи под угрозой оказались рождественские елки

Впервые за 20 лет производство хвойных оказалось под угрозой.

Брюссель. Бельгия. В Бельгии из-за продолжительной засухи под угрозой оказалось производство рождественских елок. С «колоссальными» потерями компании столкнулись впервые за 20 лет, пишут РИА «Новости».

По словам председателя арденнского союза владельцев лесных питомников Джонатана Риго, если в ближайшие три недели в регионе не будет дождей, 15% елок, которые должны быть проданы, погибнут.

Отмечается, что большую часть хвойных экспортируют.