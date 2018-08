Схватка леопарда и дикобраза в ЮАР попала на видео

ЮАР. В Национальном парке Крюгера в Южно-Африканской Республике один из посетителей снял на видео схватку молодого леопарда и дикобраза. Видео опубликовали на Ютуб.

На кадрах видно, как хищник пытается подобраться к дикобразу и атакует его лапой, но противник активно защищается колючками.

В итоге леопард сдается, но продолжает издалека наблюдать за дикобразом.

Leopard vs porcupine is the iconic sighting that everyone wants to see! Ard van de Wetering had an amazing opportunity to capture that sighting on film on his trip to the park recently.