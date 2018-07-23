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Пивзаводы Германии попросили жителей возвращать тару для пива

11:03, 23 июля, 2018
Анна Торхова
11:03, 23 июля, 2018
Анна Торхова
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#алкоголь\n#Германия\n#завод\n#производство
Фото: pixabay.com
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Отрасль столкнулась с дефицитом ящиков.

Германия. В Германии пивовары попросили покупателей возвращать тару из-под пива. Заводы столкнулись с дефицитом ящиков, сообщает портал Корреспондент.net.

«Это трагедия для всей отрасли», - отметил издатель отраслевого журнала «Inside» Никлас Отер.

Нехватка возникла в связи с большим спросом на пиво из-за жары.

«Прежде чем вы умчитесь в отпуск, сдайте, пожалуйста, пустые бутылки», - написала на своей странице в Фейсбук пивоварня «Moritz Fiege».

Ситуация осложняется и тем, что каждый завод использует индивидуальную тару.

11:03, 23 июля, 2018
Анна Торхова
326
0
#алкоголь\n#Германия\n#завод\n#производство

 

 

 


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