Россельхознадзор запретил ввозить шампиньоны из Белоруссии

При проверке инспекторы обнаружили на ряде упаковок маркировку «Польша».
Москва. Россельхознадзор с 24 июля вводит запрет на ввоз шампиньонов из Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Причиной стало нарушение, выявленное на российско-белорусской границе в Псковской области. При проверке 4,608 тонн шампиньонов на четырех упаковках сотрудники обнаружили маркировку «Польша».
Напомним, в связи с эмбарго, в России существует запрет на ввоз шампиньонов из Польши.
Поставку запретили до тех пор, пока Россельхознадзор не проверит белорусских производителей шампиньонов.