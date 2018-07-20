Россельхознадзор запретил ввозить шампиньоны из Белоруссии

При проверке инспекторы обнаружили на ряде упаковок маркировку «Польша».

Москва. Россельхознадзор с 24 июля вводит запрет на ввоз шампиньонов из Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной стало нарушение, выявленное на российско-белорусской границе в Псковской области. При проверке 4,608 тонн шампиньонов на четырех упаковках сотрудники обнаружили маркировку «Польша».

Напомним, в связи с эмбарго, в России существует запрет на ввоз шампиньонов из Польши.

Поставку запретили до тех пор, пока Россельхознадзор не проверит белорусских производителей шампиньонов.