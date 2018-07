В сети появились фото c крестин принца Луи

Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон появился на свет 23 апреля.

Лондон. Великобритания. На официальном аккаунте Кенсингтонского дворца появились фото после крестин принца Луи. Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон появился на свет 23 апреля.

Напомним, крестины прошли в Королевской часовне, где малыша окропили водой из реки Иордан.

Королева Елизавета и герцог Эдинбургский на церемонии не присутствовали.

Kensington Palace on Twitter The Duke and Duchess of Cambridge have released four official photographs to mark the christening of Prince Louis on Monday 9th July. The photographs were taken by Matt Holyoak at Clarence House, following Prince Louis's christening.

Kensington Palace on Twitter The Duchess of Cambridge and Prince Louis in the garden at Clarence House, following Prince Louis's christening.

Kensington Palace on Twitter The Duke and Duchess of Cambridge, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis, following Prince Louis's christening. Kensington Palace on Twitter The Duke and Duchess of Cambridge with Members of the @RoyalFamily in the Morning Room at Clarence House, following Prince Louis's christening.