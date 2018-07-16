Замок оценили в 326 млн рублей.

Шотландия. В Шотландии выставили на продажу средневековый замок Акергил, основанный в 15 веке. Историческое здание оценили в 326 млн рублей, пишет Life.ru.

Замок находится у побережья пролива Пентленд-Ферт и Северного моря. В Акергиле насчитывается 32 спальни, 31 ванная комната, гостиная, столовая, винный погреб и другие комнаты. Кроме того, к замку прилегают 12 га земли.

В своё время в Акергиле отдыхали: актеры Джек Николсон, Майкл Дуглас, миллиардер Ричард Брэнсон.