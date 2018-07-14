Джон Сноу и одичалая из «Игры престолов» приедут в Москву на финал ЧМ-2018

Финал чемпионата мира по футболу пройдет 15 июля на стадионе «Лужники».

Москва. Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале «Игра престолов», и Роуз Лесли, которая запомнилась по роли одичалой Игритт, приедут на финал чемпионата мира по футболу в Москву. Об этом пишут «Известия».

Напомним, что в июне актеры поженились.

В финале ЧМ-2018 сыграют сборные Франции и Хорватии. Игра состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».

Выход восьмого последнего сезона «Игры престолов» ожидается летом 2019 года. Он будет состоять из шести эпизодов длительностью чуть более часа.