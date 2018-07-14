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Джон Сноу и одичалая из «Игры престолов» приедут в Москву на финал ЧМ-2018

18:05, 14 июля, 2018
Диана Ворончихина
18:05, 14 июля, 2018
Диана Ворончихина
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#Москва\n#чемпионат мира\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Игра престолов\n#футбол.
Фото: www.instagram.com/kitharingtonig
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Финал чемпионата мира по футболу пройдет 15 июля на стадионе «Лужники».

Москва. Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале «Игра престолов», и Роуз Лесли, которая запомнилась по роли одичалой Игритт, приедут на финал чемпионата мира по футболу в Москву. Об этом пишут «Известия».

Напомним, что в июне актеры поженились.

В финале ЧМ-2018 сыграют сборные Франции и Хорватии. Игра состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».

Выход восьмого последнего сезона «Игры престолов» ожидается летом 2019 года. Он будет состоять из шести эпизодов длительностью чуть более часа.

18:05, 14 июля, 2018
Диана Ворончихина
217
0
#Москва\n#чемпионат мира\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Игра престолов\n#футбол.

 

 

 


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