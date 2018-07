Делай ноги: варан пытается спастись от напавшей на него кобры

ЮАР. В национальном парке Крюгера в ЮАР женщина сняла на камеру нападение кобры на варана. Видео опубликовали на Ютуб-канале Kruger Sightings.

По словам туристки, она издалека заметила странную фигуру на дороге и решила подойти поближе. Женщина увидела, что крупная кобра настойчиво пыталась одолеть варана.

В ходе борьбы ящерица стала слабеть, на шее были видны укусы и змеиный яд. В итоге варан погиб.

The snouted cobra is an aggressive snake and are they are potently neurotoxic and classified as highly dangerous. They are predominantly nocturnal but are often encountered during the day in the bushveld as Helen Young discovered. This snake was out and about trying to grab himself a mammoth meal as he took on this sizable monitor lizard...